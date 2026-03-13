Реклама

14:02, 13 марта 2026

Альпинист поскользнулся, полетел кубарем вниз по горе и попал на видео

The Sun: Альпинист сорвался с горы Рысы в Польше и повредил мизинец
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Альпинист отправился покорять горную вершину в Польше, сорвался с нее и попал на видео. Об этом сообщила The Sun.

Инцидент произошел на горе Рысы. По словам очевидцев, мужчина поскользнулся и полетел кубарем вниз, приземлившись в сугробе у подножия склона. При этом скалолаз не получил серьезных травм и повредил только мизинец.

Уточняется, что после падения турист самостоятельно спустился с горного массива. Дополнительная помощь ему не понадобилась.

Ранее турист попытался спасти свой мобильный телефон и упал со скалы. Мужчина рискнул жизнью ради смартфона марки Xiaomi Redmi, который стоит около 150 евро (13,6 тысячи рублей).

