Альпинист поскользнулся, полетел кубарем вниз по горе и попал на видео

The Sun: Альпинист сорвался с горы Рысы в Польше и повредил мизинец

Альпинист отправился покорять горную вершину в Польше, сорвался с нее и попал на видео. Об этом сообщила The Sun.

Инцидент произошел на горе Рысы. По словам очевидцев, мужчина поскользнулся и полетел кубарем вниз, приземлившись в сугробе у подножия склона. При этом скалолаз не получил серьезных травм и повредил только мизинец.

Уточняется, что после падения турист самостоятельно спустился с горного массива. Дополнительная помощь ему не понадобилась.

