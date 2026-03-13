Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:16, 13 марта 2026Мир

Американский клон «Шахеда» впервые попал на видео при атаке в Ираке

Американский клон «Шахеда» дрон LUCAS впервые попал на видео при атаке в Ираке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Американский клон «Шахеда» дрон LUCAS впервые попал на видео при атаке в Ираке, кадры опубликовало местное издание Sabren News.

Отмечается, что удар был нанесен по объекту подразделений иракской армии в районе города Махмур в провинции Ниневия. На кадрах заметен характерный треугольный силуэт ударного беспилотника.

Еще одно видео с попаданием дрона по цели показал военкор Юрий Котенок. «Заявляется, как первое качественное видео боевого применения американских дронов "LUCAS"», — отметил он.

Ранее в марте Центральное командование США (CENTCOM) заявило о первом применении LUCAS в ходе ударов по Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет катастрофой». Как США хотят взять под контроль Ормузский пролив и может ли Иран этому помешать?

    Во Франции раскрыли цель визита Зеленского в Париж

    Эффективность ударного «Провода» оценили

    Ури Геллер заявил о передаче сверхспособностей Трампу и Нетаньяху

    Прыгун с шестом Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд

    Вучич заявил о нежелании Сербии вступать в НАТО

    Не менее шести французских военных пострадали при атаке дрона по базе в Ираке

    Американский клон «Шахеда» впервые попал на видео при атаке в Ираке

    Назван самый эффективный способ защиты от мошенников

    Сменившая пол на мужской украинка добровольно пришла за повесткой в ТЦК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok