Американский клон «Шахеда» впервые попал на видео при атаке в Ираке

Американский клон «Шахеда» дрон LUCAS впервые попал на видео при атаке в Ираке

Американский клон «Шахеда» дрон LUCAS впервые попал на видео при атаке в Ираке, кадры опубликовало местное издание Sabren News.

Отмечается, что удар был нанесен по объекту подразделений иракской армии в районе города Махмур в провинции Ниневия. На кадрах заметен характерный треугольный силуэт ударного беспилотника.

Еще одно видео с попаданием дрона по цели показал военкор Юрий Котенок. «Заявляется, как первое качественное видео боевого применения американских дронов "LUCAS"», — отметил он.

Ранее в марте Центральное командование США (CENTCOM) заявило о первом применении LUCAS в ходе ударов по Ирану.

