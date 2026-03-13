Реклама

Экономика
12:47, 13 марта 2026Экономика

Аномальная погода накроет три региона России

Профессор Шихов: Аномально теплая погода придет в три региона России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Аномально теплая погода с температурными рекордами накроет в середине марта три региона России. Об этом предупредил профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов, его слова передает РИА Новости.

Речь идет о Кировской области, Пермском крае и Нижегородской области. Пик потепления придется на выходные, 14 и 15 марта — столбики термометров днем покажут 5-10 градусов тепла. Местами в западных частях воздух может даже прогреться до плюс 12 градусов, уточнил эксперт.

«В Перми и в Пермском крае, например, плюс 10 во второй декаде марта не было никогда за 140 лет наблюдений», — подчеркнул Шихов. При этом таяние снега будет медленным — в ночные часы температура воздуха останется отрицательной.

Ранее жителей Москвы тоже предупредили об аномально теплой погоде. Она придет в столицу в пятницу, 13 марта. Столбики термометров в этот день могут показать до плюс 15 градусов и побить рекорд суточного тепла.

