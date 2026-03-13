Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:16, 13 марта 2026Экономика

Москву накроет аномальная погода

Синоптик Тишковец: В Москву придет аномальное для марта 15-градусное тепло
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Global Look Press

В пятницу, 13 марта, Москву накроет аномальное для марта тепло. Рекордно высокие температуры пообещал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает РИА Новости.

На фоне устойчивого антициклона в Москву и область придет по-весеннему ясная и теплая погода. Днем температура воздуха может приблизиться к новому суточному рекорду тепла, допустил синоптик. Предыдущий максимум для 13 марта зафиксировали в 2002 году — тогда столбики термометров показали плюс 11,5 градуса Цельсия.

По прогнозам Тишковца, в этом году воздух днем может прогреться до плюс 12-15 градусов. При этом будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. В выходные погода в столице останется теплой и снова может установить рекорды. В субботу, 14 марта, столбики термометров покажут плюс 12-15 градусов, а в воскресенье, 15 марта, — 11-14 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей Москвы о скором возвращении холодов. По прогнозам синоптика, в ближайшие дни температура воздуха в столице опустится до минус 5 градусов Цельсия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США разрешили покупку российской нефти. Почему Вашингтон ослабил санкции?

    Иранский дрон ударил по финансовому центру в Дубае

    В Финляндии назвали ошибкой игнорирование требований безопасности России

    Москву накроет аномальная погода

    Миру предсказали дефицит одного металла

    В США Трампа изобразили в роли собаки Путина

    В США рассказали об ударе для Украины от Ирана

    Досмотр сериала без партнера приравняли к измене

    Geely остановит продажи самого большого своего кроссовера в России

    Учеников автошкол предложили учить простейшим навыкам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok