Москву накроет аномальная погода

Синоптик Тишковец: В Москву придет аномальное для марта 15-градусное тепло

В пятницу, 13 марта, Москву накроет аномальное для марта тепло. Рекордно высокие температуры пообещал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает РИА Новости.

На фоне устойчивого антициклона в Москву и область придет по-весеннему ясная и теплая погода. Днем температура воздуха может приблизиться к новому суточному рекорду тепла, допустил синоптик. Предыдущий максимум для 13 марта зафиксировали в 2002 году — тогда столбики термометров показали плюс 11,5 градуса Цельсия.

По прогнозам Тишковца, в этом году воздух днем может прогреться до плюс 12-15 градусов. При этом будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. В выходные погода в столице останется теплой и снова может установить рекорды. В субботу, 14 марта, столбики термометров покажут плюс 12-15 градусов, а в воскресенье, 15 марта, — 11-14 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей Москвы о скором возвращении холодов. По прогнозам синоптика, в ближайшие дни температура воздуха в столице опустится до минус 5 градусов Цельсия.