Армия России отразила контратаки ВСУ в Харьковской области

Армия России успешно отразила контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Все контратаки противника отбиты, идут встречные бои», — приводит канал слова источника.

Уточняется, что речь идет о боях под Волчанском. В результате провальных атак силы Киева понесли потери в технике и живой силе. Армия России продолжает успешное продвижение на этом направлении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли серию ударов по Харьковской области. Российские военные атаковали в том числе Харьков. Под ударом оказалась трансформаторная подстанция в Киевском районе. В результате в городе начались проблемы с электроснабжением.