Блогер Лебедев заявил, что поклонники могут писать ему 25-30 писем в день

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев пожаловался на «поклонника-шизофреника», который отправлял ему много писем. Подробности он раскрыл в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что у меня появился очередной шизофреник-поклонник (...) Бывают люди, которые пишут по 25, по 30 писем в день иногда. И это, конечно, абсолютно невыносимо», — рассказал Лебедев.

Блогер добавил, что настраивает почту таким образом, что письма от этих людей автоматически отправляются в специальную папку с названием «Шиза». Он отметил, что читает ее содержимое.

Ранее Лебедев дал совет, связанный с поиском единственной любви. Он призвал не искать партнера на всю жизнь и строить романтические отношения без таких ожиданий.

До этого Лебедев рассказал, что обратился в полицию в Черногории из-за мошенников. Блогер уточнил, что его обманули с жильем.