Автомобильная сверхдержава потеряла мировое лидерство из-за обвала продаж машин

Аналитик Целиков: Продажи легковых машин в Китае рухнули почти на 35 процентов

Обвал автомобильного рынка зафиксирован в Китае. Стремительное сокращение объемов продаж привело к тому, что КНР впервые за много лет уступила лидерство в глобальном рейтинге авторынков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил аналитик Сергей Целиков.

Это произошло сразу после значительного сокращения программ государственной поддержки. По итогам февраля на китайском рынке было реализовано 1,13 миллиона машин, что на 34,2 процента хуже показателей годичной давности. На легковые машины пришлось 950 тысяч единиц. Таким образом, на первую строчку мирового рейтинга поднялись США (1,18 миллиона; снижение на 3,8 процента).

Если рассматривать ситуацию на других крупнейших рынках планеты, то уверенный рост продолжает показывать Индия. Там спрос вырос на 16,3 процента (4-ое место рейтинга). Схожую динамику показала Италия (рост на 14,1 процента, 9-ое место). Франция, напротив, демонстрирует отрицательную динамику — падение спроса на 14,7 процента (10-ое место).

Россия оказалась на 14-й строчке рейтинга крупнейших мировых авторынков. Месяцем ранее она занимала 13-ю позицию. В феврале на внутреннем рынке было реализовано 80 тысяч автомобилей (рост на 2,5 процента).

Ранее стало известно, что в России неожиданно подорожал популярный бюджетный кроссовер Haval M6 на «механике».

