11:56, 13 марта 2026

Бородина высказалась о современном «Доме-2»

Ведущая Бородина заявила, что не смотрит новую версию «Дома-2»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Блогерша и телеведущая Ксения Бородина, работавшая в телепроекте «Дом-2», высказалась о современной версии телешоу, которая выходит на канале «Ю». Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Один из подписчиков спросил у Бородиной, что она думает о сегодняшнем «Доме-2». «Я не смотрю проект, но я искренне рада, что он столько лет существует. Люди смотрят, значит, это кому-то нужно», — заявила блогерша.

Она также подчеркнула, что над этим проектом работают ее близкие друзья.

Бородина ушла из реалити-шоу в декабре 2023 года. Она призналась, что с трудом приняла это решение. Ведущая также назвала телепроект своим вторым домом.

Бородина работала в «Доме-2» с 2004 года. До 2021 года шоу выходило на канале ТНТ, а позднее его стали показывать на «Ю». В разное время вместе с Бородиной проект вели Ольга Орлова, Ксения Собчак, Ольга Бузова и другие ведущие.

