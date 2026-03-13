Два беспилотника попытались атаковать одно из крупнейших нефтяных месторождений

Два беспилотника рухнули рядом с нефтяным месторождением на юге Ирака

На юге Ирака два беспилотных летательных аппарата попытались нанести удар по одному из крупнейших нефтяных месторождений «Меджнун». Об этом сообщает портал Shafaq News со ссылкой на источник.

По его информации, целью дронов был один из радаров на месторождении. Однако атаковать его не удалось — летательные аппараты врезались во внешнее заграждение. Никакого серьезного материального вреда причинено не было.

Ранее сообщалось, что не менее шести французских военных пострадали при атаке дрона по базе в иракской провинции Эрбиль, начался пожар.