01:37, 13 марта 2026

Два беспилотника попытались атаковать одно из крупнейших нефтяных месторождений

Два беспилотника рухнули рядом с нефтяным месторождением на юге Ирака
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На юге Ирака два беспилотных летательных аппарата попытались нанести удар по одному из крупнейших нефтяных месторождений «Меджнун». Об этом сообщает портал Shafaq News со ссылкой на источник.

По его информации, целью дронов был один из радаров на месторождении. Однако атаковать его не удалось — летательные аппараты врезались во внешнее заграждение. Никакого серьезного материального вреда причинено не было.

Ранее сообщалось, что не менее шести французских военных пострадали при атаке дрона по базе в иракской провинции Эрбиль, начался пожар.

