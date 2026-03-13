Реклама

13:00, 13 марта 2026

Иран назвал главную проблему Трампа

Секретарь ВСНБ Ирана Лариджани: Трамп не понимает, что иранский народ сильный
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп не понимает, что иранский народ силен и готов оказывать сопротивление. Главную проблему американского лидера назвал секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики Али Лариджани, передает ISNA.

«Проблема Трампа в том, что он не понимает, что народ Ирана — сильный и волевой народ. Чем больше давление США, тем сильнее воля народа», — указал чиновник.

10 марта Лариджани заявил, что народ Ирана считает пустыми угрозы Трампа об усилении атак по Исламской Республике в 20 раз.

9 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер высказал американскому коллеге соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.

