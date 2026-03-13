Иран ответил главе Пентагона и припомнил остров Эпштейна

Лариджани напомнил Хегсету об острове Эпштейна

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики Али Лариджани напомнил шефу Пентагона Питу Хегсету об острове Эпштейна. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Мистер Хегсет! Наши лидеры были и остаются лидерами народа. Но ваши лидеры? На острове Эпштейна!» — написал он.

Уточняется, что таким образом он ответил на слова Хегсета о том, что иранские лидеры прячутся в укрытиях под землей, как это делают крысы.

Ранее Хегсет одобрил запрос Центрального командования США (CENTCOM) об отправке на Ближний Восток дополнительных подразделений морской пехоты. Уточняется, что CENTCOM захотел направить в регион десантную группу и экспедиционное подразделение.