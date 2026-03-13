Иран сообщил об ударах по целям в Иордании, Бахрейне и Израиле

КСИР: Иран атаковал базу ВВС Иордании, базы США в Бахрейне и цели в Израиле

В ночь на 13 марта Иран атаковал базу Военно-воздушных сил (ВВС) Иордании, военные базы США в Бахрейне и Ираке, а также несколько целей в Израиле. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции, передает агентство ISNA.

«Иранскими ракетами были нанесены удары по районам Западного Иерусалима, Тель-Авива и Эйлата. (...) Также база Muwaffaq Salti и другие американские базы в Манаме и Эрбиле подверглись ударам самых мощных ракет и беспилотников КСИР», — говорится в заявлении.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала новый запуск ракет со стороны Ирана по территории страны. Израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в действие для их перехвата.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.