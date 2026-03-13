Реклама

04:36, 13 марта 2026

Профессор рассказал о бесполезности американских ПВО

Марина Совина
Фото: Global Look Press

США, рассказывая об эффективности американских систем противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО), обманули как свое население, так и другие страны, заявил профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол в эфире YouTube-канала.

Специалист добавил, что они никогда не были эффективными.

«Со стороны специалистов по противоракетной обороне в США был совершен грандиозный обман в отношении американской общественности, Японии, Южной Кореи, Западной Европы — всех, кто неразумно вложился в эти системы», — подчеркнул он.

Эксперт указал, что системы почти бесполезны: процент перехватов у Patriot и THAAD очень низкий.

Ранее ПВО США назвали неэффективными против ответных ударов Ирана.

