14:22, 13 марта 2026Мир

Каллас назвали разочарованным вассалом

Дмитриев назвал главу дипломатии ЕС Каллас разочарованным вассалом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал главу дипломатии Европейского союза (ЕС) Кайю Каллас разочарованным вассалом. Соответствующим мнением он поделился на своей странице в социальной сети X.

«Кая – разочарованный вассал», — написал он.

Ранее Кая Каллас заявила, что США намерены разделить администрации Европы, которые обладают меньшей властью по отдельности. Она отметила, что Вашингтон применяет стратегию, которую используют противники Евросоюза.

До этого глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что правительство США решило смягчить санкции против российской нефти для расширения предложения и увеличения глобального охвата существующих поставок. Он подчеркнул, что подобная мера является краткосрочной, и она якобы не принесет России значительной финансовой выгоды.

