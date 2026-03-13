Каллас обвинила США в желании разделить Европу

Глава евродипломатии Каллас заявила о желании США разделить Европу

Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас заявила, что США хотят разделить европейские правительства. Об этом она высказалась в интервью британской газете Financial Times.

Каллас уточнила, что США хотят разделить правительства Европы, которые обладают меньшей властью по отдельности.

«Важно, чтобы все [страны] поняли то, что США очень ясно дали понять, что они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз», — подчеркнула она.

Глава евродипломатии добавила, что США используют тактику, которую «применяют противники ЕС».

Ранее посол МИД России Родион Мирошник заявил, что война США и Израиля в Иране влияет на финансовые и военные возможности Украины и Европы. Поэтому он допустил, что в переговорах по урегулированию в ближайшее время возможен прогресс.