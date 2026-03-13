Киев уличили в намеренном загрязнении главного источника воды соседней страны

Анпилогов: Киев мог намерено загрязнить Днестр

Киев мог намерено загрязнить Днестр — главный источник питьевой воды в Молдавии. С таким предположением выступил научный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд».

Он напомнил, что сырая нефть и нефтепродукты достаточно токсичны для окружающей среды, птиц, водоплавающих и могут вызвать гибель планктона. По мнению эксперта, ликвидировать последствия будут по следующему сценарию: сначала боновыми заграждениями локализуют загрязнение, а затем будут очищать воду и берега от нефти.

«Что касается потенциальных виновников произошедшего, то заявления Киева о российской причастности веры не вызывают. Позиция украинской стороны основывается на голословных обвинениях. Они не предоставили ни фото, ни видеофиксации, ни документов, ни результатов экспертизы», — отметил эксперт.

По словам Анпилогова, Киев мог намерено загрязнить реку, чтобы распространить военный кризис на другие страны, в частности — на Молдавию и Румынию. При этом он отметил, что часто подобные инциденты происходят «из-за недостаточного внимания руководства и персонала предприятий к обслуживанию инфраструктуры, а также из-за изношенности оборудования и резервуаров». «И то, и другое крайне присуще нынешней Украине», — указал эксперт.

Ранее власти Молдавии сообщили, что Украина поставила под угрозу главный источник питьевой воды страны — реку Днестр. В ней несколько дней подряд фиксировали попадание нефти из соседней страны. Нефтяные пятна в районе населенного пункта Наславча на севере Молдавии впервые заметили во вторник, 10 марта.

При этом под угрозой лишения питьевой воды из-за загрязнения Днестра оказалась и Одесса.