Никита Кучеров добрался до отметки в 1100 очков за карьеру в НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров добрался до отметки в 1100 очков за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Достичь круглой цифры нападающий смог благодаря двум результативным передачами в матче против «Детройт Ред Уингс». Встреча прошла в ночь на пятницу, 13 марта, и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Тампы».

Кучеров в нынешнем сезоне забросил 34 шайбы и сделал 72 передачи в 60 матчах «регулярки». В списке лучших бомбардиров лиги он находится на третьем месте, отставая от лидирующего канадца Конора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс» на четыре очка.

32-летний Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года. Все это время он играет за «Тампу», в составе которой дважды брал Кубок Стэнли.