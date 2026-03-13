Реклама

09:23, 13 марта 2026Спорт

Кучеров добрался до отметки в 1100 очков за карьеру в НХЛ

Никита Кучеров добрался до отметки в 1100 очков за карьеру в НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dan Hamilton / Reuters

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров добрался до отметки в 1100 очков за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Достичь круглой цифры нападающий смог благодаря двум результативным передачами в матче против «Детройт Ред Уингс». Встреча прошла в ночь на пятницу, 13 марта, и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Тампы».

Кучеров в нынешнем сезоне забросил 34 шайбы и сделал 72 передачи в 60 матчах «регулярки». В списке лучших бомбардиров лиги он находится на третьем месте, отставая от лидирующего канадца Конора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс» на четыре очка.

32-летний Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года. Все это время он играет за «Тампу», в составе которой дважды брал Кубок Стэнли.

