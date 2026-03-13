Латвийские спецслужбы захотели увидеть белорусский «Орешник»

СТВ: Спецслужбы Латвии ищут «Орешник» в Белоруссии

Сотрудники спецслужб Латвии пытались получить информацию о месте размещения в Белоруссии российского ракетного комплекса «Орешник» и его фотографии, вербуя для этого граждан республики. Об этом заявил считавшийся белорусским оппозиционером и оказавшийся сотрудником белорусской разведки Роман Протасевич в авторской программе «Без прикрытия» на телеканале СТВ. Запись программы доступна на Youtube-канале СТВ.

В эфире показали имена и лица сотрудников Службы госбезопасности Латвии, а также снятые скрытой камерой «беседы» с вербуемыми. Была продемонстрирована переписка, в которой куратор Валдис просил сфотографировать лица пограничников и обращать внимание на военную технику.

«Уже после этапа дезинформации, когда латвийские спецслужбы получили хорошую дозу фейков, наша редакция решила выйти из роли наблюдателя и попросить у них важное задание, чтобы узнать, чего они хотят больше всего. Почти сразу последовала просьба снять "Орешник"», — сообщил Протасевич.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Украине и странам НАТО. Белорусский лидер объяснил, как перечисленные государства должны себя вести, чтобы «не бахнул "Орешник"».

«Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте», — объяснил Лукашенко.