Лукашенко пообещал дать жесточайший ответ по одному вопросу

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:17, 13 марта 2026

Лукашенко: Минск даст жесточайший ответ на попытки устроить массовые беспорядки
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / File Photo / Reuters

Минск даст жесточайший ответ на попытку устроить массовые беспорядки в Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«И им и здесь говорю: если кто-то попробует повторить 2020 год, — а там мы все с вами хлебнули в 2020 году, — реакция будет жесточайшей. Скажу больше: не глядя ни на какие законы. Я буду на это жесточайше реагировать», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер вместе с тем рассказал, что в рамках переговоров Минска и Вашингтона США озвучивают вопрос об освобождении заключенных. Лукашенко отметил, что в ответ он пошутил, что Соединенные Штаты хотят освободить тех, кого «когда-то наняли, чтобы нас свергнуть».

Лукашенко вместе с тем сообщил о покупке у России ракетного комплекса «Орешник». Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok