Лукашенко пообещал дать жесточайший ответ по одному вопросу

Лукашенко: Минск даст жесточайший ответ на попытки устроить массовые беспорядки

Минск даст жесточайший ответ на попытку устроить массовые беспорядки в Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«И им и здесь говорю: если кто-то попробует повторить 2020 год, — а там мы все с вами хлебнули в 2020 году, — реакция будет жесточайшей. Скажу больше: не глядя ни на какие законы. Я буду на это жесточайше реагировать», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер вместе с тем рассказал, что в рамках переговоров Минска и Вашингтона США озвучивают вопрос об освобождении заключенных. Лукашенко отметил, что в ответ он пошутил, что Соединенные Штаты хотят освободить тех, кого «когда-то наняли, чтобы нас свергнуть».

Лукашенко вместе с тем сообщил о покупке у России ракетного комплекса «Орешник». Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина.