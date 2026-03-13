21:49, 13 марта 2026Бывший СССР

Лукашенко посоветовал Украине не вякать

Лукашенко посоветовал Украине не вякать языком и не бряцать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Украине воздержаться от заявлений касательно ракетного комплекса «Орешник» на территории республики. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, его речь опубликована в Telegram-канале «Пул Первого».

Лидера страны спросили, как он относится к мнению Киева, что НАТО должно считать «Орешник» в Белоруссии законной целью. «Я бы им советовал не вякать языком и не бряцать», — ответил политик.

Он добавил, что не может запретить Североатлантическому альянсу выбирать цели. «Но чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте», — резюмировал Лукашенко.

Также президент Белоруссии раскрыл, что именно Минск был инициатором размещения ракетных комплексов в республике. Он поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за согласие передать республике это вооружение. «Я его попросил, и он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие», — заявил Лукашенко.

