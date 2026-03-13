МЧС обнародовало новые кадры после обнаружения тела второго пропавшего под Москвой ребенка

МЧС России опубликовало новое видео с поисков пропавших в Звенигороде детей

После обнаружения тела второго пропавшего в Звенигороде под Москвой ребенка в сети появилось новое видео с его поисков. Кадры обнародовало МЧС России в Telegram.

На кадрах видно, как спасатели на лодках осматривают акваторию Москвы-реки.Также запечатлена проверка водоема при помощи эхолота.

Как рассказали в ведомстве, за последние сутки водолазы совершили 16 погружений, обследовав 6 тысяч квадратных метров реки. На берегах работают пешие группы, которые за все время поисков прошли уже 59 километров. Днем местность осматривается с воздуха, а ночью действуют патрули с прожекторами на аэролодках.

Ранее стало известно, что второго пропавшего ребенка без признаков жизни нашли в пяти километрах от места обнаружения первого. Поиски третьего школьника продолжаются.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в подмосковном Звенигороде во время прогулки в субботу, 7 марта. Согласно основной версии, они провалились под лед на реке, у которой часто проводили время.