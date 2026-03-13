Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:41, 13 марта 2026Россия

МЧС обнародовало новые кадры после обнаружения тела второго пропавшего под Москвой ребенка

МЧС России опубликовало новое видео с поисков пропавших в Звенигороде детей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

После обнаружения тела второго пропавшего в Звенигороде под Москвой ребенка в сети появилось новое видео с его поисков. Кадры обнародовало МЧС России в Telegram.

На кадрах видно, как спасатели на лодках осматривают акваторию Москвы-реки.Также запечатлена проверка водоема при помощи эхолота.

Как рассказали в ведомстве, за последние сутки водолазы совершили 16 погружений, обследовав 6 тысяч квадратных метров реки. На берегах работают пешие группы, которые за все время поисков прошли уже 59 километров. Днем местность осматривается с воздуха, а ночью действуют патрули с прожекторами на аэролодках.

Ранее стало известно, что второго пропавшего ребенка без признаков жизни нашли в пяти километрах от места обнаружения первого. Поиски третьего школьника продолжаются.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в подмосковном Звенигороде во время прогулки в субботу, 7 марта. Согласно основной версии, они провалились под лед на реке, у которой часто проводили время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшая советская республика заверила, что перестанет принимать танкеры из России. Что ей взамен пообещал ЕС?

    США нашли новый повод для пошлин в отношении других стран

    Трамп поставил точку в вопросе получения Нобелевской премии мира

    Снятие США санкций против российской нефти оценили словами «как мертвому припарка»

    Москвичка обвинила соседку в разврате и скинула ее личное фото в домовой чат

    Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров грудного молока

    США в Таиланде провели учения по борьбе с роями БЭКов

    Лукашенко подарили «красавицу»

    Популярного рэпера оштрафовали за пропаганду наркотиков

    Тренер юных российских гимнасток рассказала об их возвращении со сборов в Абу-Даби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok