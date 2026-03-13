Мэр украинского города обратился к волонтеру словами «обосрыш» и «бубочка»

Мэр Днепра Филатов оскорбил волонтера Лаченкова и позвал в кабинет

Мэр Днепра Борис Филатов назвал украинского волонтера Игоря Лаченкова «обосрышом» и позвал в свой кабинет на разговор по-мужски. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале главы города.

«Смотри, дешевая зумерская бубочка, Лачен-обосрыш, (...) я еще только начал тобой заниматься. Если ты такой духовитый, то подымай свой зад, и я жду тебя в 13:00 в понедельник, 16 марта, у себя в кабинете», — говорится в публикации.

Он добавил, что поговорит с волонтером по-мужски, а также устроит с ним интеллектуальную дуэль.

