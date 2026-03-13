19:53, 13 марта 2026

Мигрант напал на богатого туриста и украл его часы за четыре миллиона рублей

Daily Mail: 17-летний мигрант украл у туриста часы Patek Philippe в Лондоне
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Metropolitan Police

Мигрант напал на богатого туриста из Азии и украл его часы Patek Philippe за четыре миллиона рублей в Лондоне, Великобритания. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что 17-летний алжирец Мохамед Селлауи преследовал состоятельного туриста из Китая — профессора химии из Сучжоуского университета по имени Цзянфэн Ни, пока тот гулял по району Мейфэр. Он заметил мужчину с дорогим аксессуаром фирмы Patek Philippe сидящим в ресторане с другом, и решил на него напасть.

Селлауи караулил путешественника, а затем проследовал за ним и его приятелем, когда те направились в сторону станции метро «Грин-Парк». По пути к злоумышленнику присоединился напарник, после чего алжирец напал на туриста в закоулке и сорвал с его запястья часы. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, которые помогли полиции быстро идентифицировать грабителя и задержать его. Однако его сообщник до сих пор не был пойман.

Ранее мужчина украл сумку у туристки в Таиланде. Он объяснил свой поступок нуждой в деньгах для жен.

