20:50, 13 марта 2026

Модный показ с Мэрилином Мэнсоном развеселил русскоязычных зрителей

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Peter White / Getty Images

Модный показ с участием американского рок-певца Мэрилина Мэнсона развеселил русскоязычных зрителей. Пост появился на странице блогерши и стилистки Вики Салават (настоящее имя Виктория Чураева, в соцсетях также известна под псевдонимом Salavat Kypere) в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летний артист открыл шоу бренда Enfants Riches Deprimes, состоявшееся в рамках Недели моды в Париже. Он предстал перед камерами в черном структурированном пальто длины макси с золотистыми брошами и с традиционным готическим макияжем. За звездой проследовали манекещики в нарядах темных оттенков. При этом элементом дефиле стал искусственный снегопад.

Зрители высказались о кадрах в комментариях. «"Битва экстрасенсов", 215-й сезон», «Обычный Питер весной», «Именно так я в школу в конце 90-х шла в Сибири», «Вольтури идут кошмарить Калленов (речь идет о героях саги «Сумерки» — прим. «Ленты.ру»)», «Где Шепс (Александр и Олег Шепсы — участники шоу «Битва экстрасенсов» — прим. «Ленты.ру»)?» — пошутили они.

Ранее в марте внешность российской блогерши и бизнесвумен Оксаны Самойловой на видео без фильтров с Недели моды в Париже вызвала споры в сети.

