05:04, 13 марта 2026Из жизни

Мужчина одолжил подруге машину и сделал в ней страшную находку

В Таиланде мужчина одолжил подруге машину и нашел в ней следы крови
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mailee Osten-Tan / Getty Images

В Таиланде мужчина одолжил подруге машину, а после нашел внутри следы крови. Об этом пишет The Thaiger.

29-летний Танапорн Вилаепана из провинции Нонтхабури обратился в полицию 10 марта. За день до этого с ним связалась старая знакомая Пиао и попросила машину на время. Женщина встретила Вилаепану вместе с двумя мужчинами, отдала ему свой мотоцикл, а сама уехала на его машине со спутниками. Около четырех часов утра тайка позвонила приятелю и сказала, где он может забрать автомобиль.

Прибыв на место, Вилаепана обнаружил, что оба бампера машины повреждены, а задняя дверца не закрывается. В салоне он сделал еще более страшную находку — на сиденье и двух стеклах были следы крови. Мужчина вызвал полицию. Сотрудники нашли на полу под задним сиденьем удостоверение военнослужащего. Кроме того, одна из цифр регистрационного номера автомобиля оказалась заклеена.

Материалы по теме:
Одержимая страстью Слежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
Одержимая страстьюСлежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
7 октября 2020
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Пиао вызвали на допрос 11 марта. Женщина не стала скрываться и рассказала, что сначала поехала на машине приятеля в клуб с друзьями. Однако около заведения она заметила бывшего возлюбленного сестры: они расстались потому, что он бил женщину. Пиао решила похитить и наказать мужчину. Она устроила автомобильную погоню за обидчиком сестры и подрезала его машину. Затем они с друзьями затащили мужчину на заднее сиденье и избили.

В полиции заявили, что готовы продолжить расследование странного инцидента, однако ни одна из сторон конфликта пока не подавала официальных заявлений.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах мужчина обвинил двух королев красоты и актрису популярного телесериала в избиении и пытках. Они обвинили пострадавшего в краже личных фото.

