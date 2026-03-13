17:48, 13 марта 2026Бывший СССР

На Украине заявили об изменении тактики армии России на одном из ключевых направлений

Мирошников: На славянском направлении ВС России применяют новую тактику
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России применяют новую тактику на славянском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

По его словам, армия РФ стала медленно «протискивать» оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мирошников уточнил, что ВС России после результативных прорывов на 5-7 километров на данном участке фронта в настоящее время обеспечивают свои фланги.

«Особенно это касается подходов к Рай-Александровке сразу с трех сторон (Резниковка-Никифоровка, но теперь еще и с Федоровки 2-й будут пытаться обойти оборону). Раньше я уже говорил про важность Рай-Александровки. И армия России прекрасно понимает это также», — объяснил украинский военкор.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.

