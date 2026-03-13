На Западе раскрыли цель встречи Зеленского с Макроном

Журналист Боуз: Зеленский хочет привлечь к себе внимание встречей с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном для привлечения к себе внимания на фоне событий на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

«Зеленский сейчас с Макроном в Париже. Он по-прежнему рассчитывает на свои "15 минут славы", пока все внимание приковано к Ирану», — написал Боуз.

Ранее Макрон заявил, что война на Ближнем Востоке не даст России передышки в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что полон решимости продолжать военную поддержку Киева.