22:07, 13 марта 2026

На Западе раскрыли цель встречи Зеленского с Макроном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном для привлечения к себе внимания на фоне событий на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

«Зеленский сейчас с Макроном в Париже. Он по-прежнему рассчитывает на свои "15 минут славы", пока все внимание приковано к Ирану», — написал Боуз.

Ранее Макрон заявил, что война на Ближнем Востоке не даст России передышки в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что полон решимости продолжать военную поддержку Киева.

