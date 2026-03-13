Награжденный Путиным за 68 дней обороны боец СВО рассказал о штурмовых атаках ВСУ на него

RT: Оставшийся один на позиции боец Ярашев пережил пять штурмовых атак ВСУ

Награжденный президентом России Владимиром Путиным за 68 дней обороны боец специальной военной операции (СВО) Сергей Ярашев в дни, когда оставался один, пережил пять штурмовых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в беседе с RT.

По его словам, украинские солдаты заходили на позиции группами по несколько человек. Во время одной из атак произошел стрелковый бой, в результате которого двое из трех бойцов ВСУ были ликвидированы.

«Еще один убежал», — добавил Ярашев.

Ранее 68 дней оборонявший позиции боец Сергей Ярашев заявил об артиллерийской поддержке российских войск на протяжении всего этого времени. Сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Сергею Ярашеву звания Героя России.