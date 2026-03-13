Реклама

Наука и техника
14:05, 13 марта 2026Наука и техника

Найдено неожиданное средство против боли в суставах

Nutrients: Добавка с пребиотической клетчаткой инулином уменьшает суставные боли
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили, что улучшение состояния кишечника может снижать боль при остеоартрите. В клиническом исследовании специалисты из Ноттингемского университета показали, что добавка с пребиотической клетчаткой инулином уменьшает боль в колене и улучшает физическую функцию у пациентов. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В шестинедельном рандомизированном исследовании приняли участие 117 взрослых с остеоартритом коленного сустава. Участников разделили на четыре группы: одна получала инулин, другая занималась цифровой физиотерапией, третья совмещала оба подхода, а четвертая получала плацебо. Оказалось, что ежедневный прием инулина снижал боль и чувствительность к ней, а также улучшал силу хвата — показатель общей физической функции.

Инулин является пребиотиком — веществом, которое служит пищей для полезных бактерий кишечника. Под действием этих бактерий образуются короткоцепочечные жирные кислоты, включая бутират, способный влиять на воспалительные процессы и механизмы восприятия боли. У участников, принимавших добавку, также повышался уровень гормона GLP-1, который связан с регуляцией боли и состоянием мышц.

Еще одной особенностью исследования стала высокая приверженность лечению: из группы с инулином выбыло всего 3,6 процента участников, тогда как в группе физиотерапии — 21 процент. По мнению ученых, это показывает, что простая пищевая добавка может стать удобным дополнением к существующим методам лечения артрита и открыть новые подходы к контролю хронической боли.

Ранее ученые выяснили, что агонисты GLP-1 повышают риск некоторых заболеваний костей и суставов.

