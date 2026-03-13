Реклама

13:06, 13 марта 2026

Назван диагноз госпитализированного после падения на этапе Кубка мира Клебо

Йоханнес Клебо получил сотрясение мозга после падения на этапе Кубка мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lehtikuva / Petri Korteniemi / Reuters

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, госпитализированный после падения на этапе Кубка мира в Драммене, получил сотрясение мозга. Диагноз спортсмена назвал врач сборной Норвегии Уве Фераген, которого цитирует VG.

По словам специалиста, спортсмен также получил легкую травму головы и пропустит ближайший марафон в рамках этапа Кубка мира, который состоится 14 марта. «Пока рано говорить о том, примет ли он участие в финальном этапе в Лейк-Плэсиде. Учитывая все обстоятельства, он чувствует себя хорошо», — добавил Фераген.

12 марта 29-летний норвежец покинул трассу в сопровождении двух организаторов после того, как упал и ударился головой во время спринтерской гонки. Позже его отвезли в больницу.

Клебо является 11-кратным олимпийским чемпионом. Это рекорд в истории зимних Олимпиад. На Играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо он завоевал шесть золотых наград.

