Назван диагноз госпитализированного после падения на этапе Кубка мира Клебо

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, госпитализированный после падения на этапе Кубка мира в Драммене, получил сотрясение мозга. Диагноз спортсмена назвал врач сборной Норвегии Уве Фераген, которого цитирует VG.
По словам специалиста, спортсмен также получил легкую травму головы и пропустит ближайший марафон в рамках этапа Кубка мира, который состоится 14 марта. «Пока рано говорить о том, примет ли он участие в финальном этапе в Лейк-Плэсиде. Учитывая все обстоятельства, он чувствует себя хорошо», — добавил Фераген.
12 марта 29-летний норвежец покинул трассу в сопровождении двух организаторов после того, как упал и ударился головой во время спринтерской гонки. Позже его отвезли в больницу.
Клебо является 11-кратным олимпийским чемпионом. Это рекорд в истории зимних Олимпиад. На Играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо он завоевал шесть золотых наград.