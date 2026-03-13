Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:34, 13 марта 2026Забота о себе

Названы неожиданные причины запора и диареи

Нутрициолог Планеллс: Кофе и жвачки влияют на перистальтику кишечника
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: aileenchik / Shutterstock / Fotodom

На работу кишечника часто влияют факторы, которые на первый взгляд с ним абсолютно не связаны. О таких неожиданных причинах нарушений стула рассказали терапевт Майкл Вавра, гастроэнтеролог Бриджен Шах и нутрициолог Анжела Планеллс в разговоре с изданием AOL.

Планеллс привела пример, что запор и диарея часто начинают преследовать людей, когда их дети вырастают и съезжают из дома. По ее словам, это объясняется не старостью, а резким изменением режима питания: многие перестают готовить для себя, пробуют еду на заказ или пропускают приемы пищи.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги. Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги.Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
17 мая 2024
Люди во всем мире боятся общественных туалетов. Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
Люди во всем мире боятся общественных туалетов.Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
4 октября 2024

Другими неочевидными факторами Шах назвала стресс и сон. По ее словам, они способны сильно влиять на сам стул, а также на его частоту. При этом реакция на них всегда индивидуальна: у одних появляются внезапные позывы в туалет, у других — запоры. Кроме того, Вавра добавил, что привычки вроде частого употребления кофе, жвачек или других стимулирующих продуктов тоже могут влиять на перистальтику кишечника.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ангада Дхиллон подсказал шаги для снижения риска рака кишечника. По его мнению, хорошей профилактикой является потребление большого количества овощей и фруктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль объявил о масштабной атаке на Иран

    Брошенным в Катаре россиянам предложили лететь домой самостоятельно за 120 тысяч рублей

    Ахматовец рассказал об «адском противостоянии» под Суджей во время прорыва ВСУ

    Ходченкова опубликовала фото в порванном наряде после конфуза на красной дорожке

    Мигрант из Центральной Азии оказался диверсантом

    Известный телеведущий задремал в эфире

    Мужчина уехал из российского аэропорта на машине ФСБ

    Названы неожиданные причины запора и диареи

    Китай запустил экспериментальные спутники Shiyan-30

    Раскрыта сложная борьба в Белом доме из-за войны с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok