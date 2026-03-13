Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:47, 13 марта 2026МирЭксклюзив

Названы сроки удержания Ираном контроля над Ормузским проливом

Аналитик Расмуссен: Иран несколько месяцев может контролировать Ормузский пролив
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Иран несколько месяцев может контролировать Ормузский пролив за счет своего превосходства в ракетах и беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), а также удобного географического местоположения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал американский военный аналитик, подполковник в отставке Эрл Расмуссен.

«Блокада будет продолжаться по крайней мере в течение нескольких месяцев (...) Преимущество за Ираном — он может использовать свои небольшие скоростные катера, артиллерию, а также беспилотники, ракеты и оружие. По сути, они решают, кого хотят пропускать через него, а кого нет», — отметил военный аналитик

По его мнению, США придется пойти на радикальные меры, иначе Исламская Республика и дальше будет контролировать ситуацию.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что проход судов через Ормузский пролив должен быть согласован с иранскими военно-морскими силами. Он отметил, что созданная США и Израилем небезопасная обстановка в регионе может негативно сказаться на движении судов, однако Тегеран не хочет, чтобы Ормузский пролив был небезопасным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшая советская республика заверила, что перестанет принимать танкеры из России. Что ей взамен пообещал ЕС?

    Вероятность смягчения санкций после решения США по нефти из России оценили

    В России заявили о лишении США преимущества в конфликте с Ираном благодаря Китаю

    Одна страна объяснила необходимость покупки российской нефти

    Россиянин чинил машину и пережил клиническую смерть

    В России назвали хорошим сигналом одно решение США

    Трамп заявил о готовности Ирана сдаться

    В России высказались об ожиданиях от новых переговоров с Украиной

    На Украине захотели прекратить мобилизацию силой

    США нашли новый повод для пошлин в отношении других стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok