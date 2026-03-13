Названы сроки удержания Ираном контроля над Ормузским проливом

Аналитик Расмуссен: Иран несколько месяцев может контролировать Ормузский пролив

Иран несколько месяцев может контролировать Ормузский пролив за счет своего превосходства в ракетах и беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), а также удобного географического местоположения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал американский военный аналитик, подполковник в отставке Эрл Расмуссен.

«Блокада будет продолжаться по крайней мере в течение нескольких месяцев (...) Преимущество за Ираном — он может использовать свои небольшие скоростные катера, артиллерию, а также беспилотники, ракеты и оружие. По сути, они решают, кого хотят пропускать через него, а кого нет», — отметил военный аналитик

По его мнению, США придется пойти на радикальные меры, иначе Исламская Республика и дальше будет контролировать ситуацию.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что проход судов через Ормузский пролив должен быть согласован с иранскими военно-морскими силами. Он отметил, что созданная США и Израилем небезопасная обстановка в регионе может негативно сказаться на движении судов, однако Тегеран не хочет, чтобы Ормузский пролив был небезопасным.