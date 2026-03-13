Обстановка на горевшей больше суток из-за атаки ВСУ российской нефтебазе изменилась

В Краснодарском крае ликвидировали пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка

Пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка Краснодарского края ликвидировали. Об изменении обстановки сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram.

По данным властей, спасатели подтвердили окончательную ликвидацию возгорания в 9:15 утра.

О пожаре на нефтебазе в районе Тихорецка стало известно утром 12 марта. Таким образом, на его тушение ушло больше суток. Согласно официальной информации, к возгоранию привело падение обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). За несколько часов его площадь увеличилась в 25 раз — со 150 до 3 800 квадратных метров. К тушению привлекали 257 человек, 69 единиц техники и пожарный поезд.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 12 марта Киев вновь предпринял попытку атаки на компрессорную станцию «Русская» в Анапском районе, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». За три часа военные обезвредили 10 дронов. Повреждений на объекте не зафиксировали.