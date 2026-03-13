Очевидцы сообщили об атаке ВСУ на Адыгею

Shot: Жители Адыгеи сообщили о многочисленных взрывах над Майкопом

Жители Адыгеи сообщили о многочисленных взрывах над Майкопом, город оказался под атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Telegram-канал Shot.

«ВСУ атакуют Адыгею — жители Майкопа сообщают о многочисленных взрывах над городом. Уже уничтожено около десяти воздушных целей», — говорится в публикации.

По информации местных жителей, массированная атака началась около 02:50 в ночь на 13 марта, продолжается активная работа систем противовоздушной обороны (ПВО).

Очевидцы рассказали, что прозвучало около двух десятков взрывов в разных районах Майкопа, сработали сирены тревоги. По словам очевидцев, в квартирах «трясутся окна», у автомобилей срабатывает сигнализация.

В Адыгее объявлен режим беспилотной опасности. Официальной информации о последствиях атаки не поступало.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за три часа сбили 14 беспилотников над территорией России. По информации ведомства, дроны были перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. По одному БПЛА уничтожено над Брянской и Калужской областями, два над Белгородской, четыре над Курской областью и шесть над Крымом.

