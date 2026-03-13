Реклама

05:33, 13 марта 2026Бывший СССР

Один из участников делегации Венгрии отказался ехать на Украину из-за страха мобилизации

СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Один из участников делегации Венгрии, отправленной для инспекции нефтепровода «Дружба», отказался ехать на Украину из-за страха мобилизации, поскольку до сих пор имеет украинский паспорт. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

Делегация, которую возглавил замминистра энергетики Венгрии Габор Цепек, первоначально состояла из пяти человек, но в итоге в среду на Украину прибыли только четверо.

Пятый член делегации — уроженец Закарпатья, помимо венгерского, до сих пор имеет украинский паспорт. Он побоялся мобилизации, поэтому отказался ехать в последний момент.

11 марта стало известно, что Венгрия отправила комиссию на Украину с целью инспекции нефтепровода. Тогда украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «приехали какие-то люди» и причины визита ему неизвестны.

