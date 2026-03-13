Одному из мировых рынков предсказали отчаяние

Инвестор Шостак: Иранский кризис может привести мировой энергорынок в отчаяние

Мировой энергетический рынок рискует погрузиться в отчаяние, если нормальное судоходство через Ормузский пролив не восстановится спустя месяц после начала иранского кризиса. Это спрогнозировал директор американской инвестиционной компании Кайл Шостак. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, такое развитие событий чревато глобальным инфляционным шоком и стагфляцией. Впрочем, сам инвестор полагает, что сложившаяся ситуация не продлится долго. По его прогнозам, если война будет идти еще три недели или около того, то цены на нефть останутся примерно на уровне 90 долларов за баррель. Колебания внутри недели будут составлять от 85 до 105 долларов за баррель, при этом волатильность постепенно снизится.

Кроме того, Шостак полагает, что власти США располагают достаточным количеством сильных инструментов для того, чтобы снизить давление цен.

Есть мнение, что Иран может сохранять контроль над Ормузским проливом еще несколько месяцев за счет своего превосходства в ракетах и беспилотных летательных аппаратах. Свою роль в этом также сыграет удобное географическое местоположение.