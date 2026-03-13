Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:39, 13 марта 2026Экономика

Одному из мировых рынков предсказали отчаяние

Инвестор Шостак: Иранский кризис может привести мировой энергорынок в отчаяние
Кирилл Луцюк

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Мировой энергетический рынок рискует погрузиться в отчаяние, если нормальное судоходство через Ормузский пролив не восстановится спустя месяц после начала иранского кризиса. Это спрогнозировал директор американской инвестиционной компании Кайл Шостак. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, такое развитие событий чревато глобальным инфляционным шоком и стагфляцией. Впрочем, сам инвестор полагает, что сложившаяся ситуация не продлится долго. По его прогнозам, если война будет идти еще три недели или около того, то цены на нефть останутся примерно на уровне 90 долларов за баррель. Колебания внутри недели будут составлять от 85 до 105 долларов за баррель, при этом волатильность постепенно снизится.

Кроме того, Шостак полагает, что власти США располагают достаточным количеством сильных инструментов для того, чтобы снизить давление цен.

Есть мнение, что Иран может сохранять контроль над Ормузским проливом еще несколько месяцев за счет своего превосходства в ракетах и беспилотных летательных аппаратах. Свою роль в этом также сыграет удобное географическое местоположение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС отказались плясать под дудку Зеленского

    В Кремле сделали заявление о дате новых переговоров по Украине

    В Кремле ответили на слова Зеленского на слова о присоединении Крыма к России

    В Москве решили эффективнее бороться со сверхнормативным дорожным шумом

    Иран назвал главную проблему Трампа

    В России осудят иностранца за атаку дронов на военный аэродром и сход поездов

    10-летний модельер представил коллекцию из старых вещей на Неделе моды в Париже

    100-летняя женщина раскрыла неожиданные секреты долголетия

    Стало известно о подготовке ВСУ провокаций с использованием химоружия

    Константинов назвал фашизмом заявление Зеленского о Крыме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok