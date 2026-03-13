22:40, 13 марта 2026

Орбан смело высказался о России

Орбан: Европа не преодолеет энергетический кризис без России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европа не сможет преодолеть энергетический кризис без поставок нефти и газа из России. Смелое высказывание допустил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкой газете Welt.

По его словам, США уже ведут переговоры с РФ и даже разрешили Индии импортировать российскую нефть, однако Европейский союз (ЕС) «и знать ничего не хочет» о возможной приостановке санкций. Политик отметил, что план ЕС изолировать Россию и «экономически поставить ее на колени» провалился.

«Без выгодных российских нефти и газа мы не сможем преодолеть этот кризис. Крах этой европейской стратегии должен многое поставить под вопрос — особенно сейчас. [Европейцы] терпят рост цен на энергоносители, они терпят, когда на алтаре войны, которую не выиграть, разрушается некогда мощная промышленность Европы», — высказался Орбан.

Ранее венгерский премьер заявил, что в Европе сейчас царит хаос. Он полагает, что нынешнее положение ЕС связано со сложной экономической ситуацией, а также с нежеланием играть по новым правилам.

