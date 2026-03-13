Популярный витамин связали со снижением риска длительного COVID-19

JN: Высокие дозы витамина D снижают риск длительного течения COVID-19

Высокие дозы витамина D не уменьшают тяжесть COVID-19, но могут снижать вероятность развития длительных последствий инфекции. К такому выводу пришли исследователи, чье исследование опубликовано в журнале The Journal of Nutrition (JN).

В исследовании участвовали 1747 взрослых с недавно подтвержденным COVID-19 и 277 членов их семей. Участников случайным образом распределили на две группы: одна получала высокие дозы витамина D3 в течение четырех недель, другая — плацебо. При этом добавка не снизила тяжесть заболевания, частоту госпитализаций или риск заражения у контактировавших людей.

Однако при дополнительном анализе ученые обнаружили возможный эффект в отношении долгого COVID. Среди участников, которые строго соблюдали режим приема витамина D, длительные симптомы через восемь недель наблюдались у 21 процента, тогда как в группе плацебо — у 25 процентов.

По словам авторов работы, результаты не подтверждают способность витамина D предотвращать тяжелое течение инфекции, но указывают на потенциальную роль добавки в снижении риска долгосрочных последствий COVID-19, таких, как хроническая усталость, одышка и когнитивные нарушения. Ученые отмечают, что для окончательных выводов потребуются более масштабные исследования.

Ранее ученые выяснили, что добавки витамина C помогают в снижении артериального давления.