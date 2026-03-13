Реклама

09:08, 13 марта 2026Экономика

Постсоветская страна пообещала не принимать российские танкеры

Представитель ЕК Макгарри: Грузия пообещала не пускать к себе танкеры из России
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские танкеры не будут принимать в грузинских морских терминалах. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Шивон Макгарри. Ее процитировало «Интерфакс».

По ее словам, соответствующее обещание было получено от официальных властей Грузии. Последние заверили европейцев, что морские терминалы этой постсоветской республики не станут допускать к себе нефтеналивные суда теневого флота. Кроме того, Тбилиси пообещал прекратить реэкспорт российской нефти.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года Грузия купила российской нефти на миллионы долларов. Импорт оценили в 15,2 миллиона долларов. В начале года Россия стала единственным поставщиком нефти для Грузии.

В январе 2025 года Грузия импортировала из России более 78,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, что в полтора раза больше аналогичного показателя в 2024 году.

