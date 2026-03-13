Реклама

Наука и техника
17:34, 13 марта 2026Наука и техника

«Прогресс МС-33» скрыли под обтекателем

«Роскосмос»: Корабль «Прогресс МС-33» скрыли под обтекателем
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РКК «Энергия» / «Роскосмос»

Специалисты «Роскосмоса» скрыли грузовой корабль «Прогресс МС-33» под обтекателем. Накатку детали успешно завершили на Байконуре, сообщила госкорпорация в Telegram.

«Головной обтекатель призван защитить аппаратуру космического грузовика от мощного набегающего потока воздуха в первые несколько минут после старта», — говорится в сообщении.

В понедельник, 16 марта, корабль встретится с ракетой-носителем на общей сборке на космодроме.

Материалы по теме:
«Не трогать на корабле никаких кнопок!» 40 лет назад взорвался американский шаттл «Челленджер». Что привело к катастрофе?
«Не трогать на корабле никаких кнопок!»40 лет назад взорвался американский шаттл «Челленджер». Что привело к катастрофе?
28 января 2026
«Русские впереди американцев» 60 лет назад СССР покорил Луну. Как случился последний триумф Сергея Королева?
«Русские впереди американцев»60 лет назад СССР покорил Луну. Как случился последний триумф Сергея Королева?
31 января 2026

12 марта стало известно, что «Прогресс МС-33» состыковали с переходным отсеком. Также специалисты «Роскосмоса» интегрировали командный интерфейс корабля и бортовую систему управления ракеты. Старт ракеты-носителя состоится 22 марта.

В том же месяце госкорпорация сообщила, что на Байконуре восстановили кабину обслуживания стартовой площадки ракет «Союз-2», используемых в российской пилотируемой космонавтике. Восстановление заняло немногим более двух месяцев.

