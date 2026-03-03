На Байконуре восстановили кабину обслуживания стартовой площадки «Союза»

«Роскосмос»: На Байконуре восстановили кабину стартовой площадки «Союза»

На космодроме Байконур восстановили кабину обслуживания стартовой площадки ракет «Союз-2», используемых в российской пилотируемой космонавтике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что инженерное сооружение, поврежденное в ходе последнего пуска «Союза-2», было восстановлено в кратчайшие сроки — немногим более чем за два месяца. «В ходе работ была создана специальная методика монтажа для установки продольных и поперечных ферм через огневой проем», — заявили в корпорации.

В декабре «Роскосмос» сообщил, что на Байконур прибыла новая кабина обслуживания для 31-й стартовой площадки.

В ноябре госкорпорация рассказала, что при запуске ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» с Байконура повредились элементы стартового стола.