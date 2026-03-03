Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:28, 3 марта 2026Наука и техника

На Байконуре восстановили кабину обслуживания стартовой площадки «Союза»

«Роскосмос»: На Байконуре восстановили кабину стартовой площадки «Союза»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На космодроме Байконур восстановили кабину обслуживания стартовой площадки ракет «Союз-2», используемых в российской пилотируемой космонавтике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что инженерное сооружение, поврежденное в ходе последнего пуска «Союза-2», было восстановлено в кратчайшие сроки — немногим более чем за два месяца. «В ходе работ была создана специальная методика монтажа для установки продольных и поперечных ферм через огневой проем», — заявили в корпорации.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В декабре «Роскосмос» сообщил, что на Байконур прибыла новая кабина обслуживания для 31-й стартовой площадки.

В ноябре госкорпорация рассказала, что при запуске ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» с Байконура повредились элементы стартового стола.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их резко раскритиковали соотечественники?

    Единственный участковый на российском острове получил смертельное ранение на СВО

    Таяние снега в Москве замедлилось

    Лавров заявил о масштабной войне на Ближнем Востоке

    Друг Макрона оценил жизнь во Франции фразой «в Покровске безопаснее»

    Глава МИД Турции высказался о смене режима в Иране

    Стало известно еще одно осложняющее вывоз россиян из ОАЭ обстоятельство

    Россиянке разрезали лицо до кости после концерта группы «Тату»

    Россиянин напал на спасавшего бойцов СВО врача

    Стали известны подробности подготовки Израиля к убийству Хаменеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok