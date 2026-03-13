Реклама

14:49, 13 марта 2026Экономика

Производитель таксофонов отреагировал на предложение вернуть их на улицы

Пермский телефонный завод допустил возобновление производства таксофонов
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Производство таксофонов на пермском телефонном заводе «Телта» уже давно не ведется, но при необходимости его можно возобновить. Об этом представители предприятия рассказали изданию «Подъем».

На заводе признались, что, хотя на сайте и доступны к заказу несколько видов таксофонов, услуга эта давно не востребована. «Мы можем их делать, но по факту заказов на них нет», — отметили производители.

Так они отреагировали на предложение депутата Госдумы Игоря Антропенко о том, чтобы вернуть таксофоны на улицы российских городов, которое попросили прокомментировать журналисты. По словам парламентария, решение соответствующего вопроса «позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности».

Ранее стало известно, что из-за сбоев мобильной связи в столице москвичи значительно увеличили закупки пейджеров для связи с клиентами и персоналом, а также раций и стационарных телефонов.

