Производитель таксофонов отреагировал на предложение вернуть их на улицы

Пермский телефонный завод допустил возобновление производства таксофонов

Производство таксофонов на пермском телефонном заводе «Телта» уже давно не ведется, но при необходимости его можно возобновить. Об этом представители предприятия рассказали изданию «Подъем».

На заводе признались, что, хотя на сайте и доступны к заказу несколько видов таксофонов, услуга эта давно не востребована. «Мы можем их делать, но по факту заказов на них нет», — отметили производители.

Так они отреагировали на предложение депутата Госдумы Игоря Антропенко о том, чтобы вернуть таксофоны на улицы российских городов, которое попросили прокомментировать журналисты. По словам парламентария, решение соответствующего вопроса «позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности».

Ранее стало известно, что из-за сбоев мобильной связи в столице москвичи значительно увеличили закупки пейджеров для связи с клиентами и персоналом, а также раций и стационарных телефонов.