Раскрыт неожиданный внешний фактор развития инфаркта

FCM: Изменения погоды могут влиять на развитие инфаркта миокарда

Изменения погоды могут влиять на вероятность развития инфаркта миокарда. К такому выводу пришли исследователи, которые проанализировали связь между погодными условиями и частотой сердечных приступов с помощью методов машинного обучения. Результаты работы опубликованы в Frontiers in Cardiovascular Medicine (FCM).

Ученые исследовали данные 11 527 пациентов с инфарктом, зарегистрированных в течение 10 лет в одном из кардиологических центров Пекина, и сопоставили их с ежедневными метеорологическими показателями. Анализ выявил, что дни с большим числом инфарктов чаще характеризовались низкой температурой, сильными суточными перепадами температуры и слабым ветром, а также меньшей влажностью и количеством осадков.

Используя модель машинного обучения Random Forest, исследователи выявили ключевые погодные факторы, связанные с повышенным риском инфаркта. Наиболее важным параметром оказался суточный перепад температуры — именно он сильнее всего влиял на вероятность роста числа случаев инфаркта.

По мнению авторов работы, такие модели могут помочь системам здравоохранения прогнозировать периоды повышенной нагрузки на кардиологические службы и заранее распределять медицинские ресурсы. В будущем ученые планируют улучшить точность прогнозов, добавив к погодным данным информацию о возрасте, заболеваниях и других характеристиках пациентов.

