Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:58, 11 марта 2026Наука и техника

Популярный симптом связали с риском тяжелых системных заболеваний

Front Immunol: Пародонтит повышает риск диабета, болезни Альцгеймера и артрита
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stefamerpic / Freepik

Кровоточивость десен, которую многие считают безобидной стоматологической проблемой, может быть связана с повышенным риском серьезных системных заболеваний. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в Frontiers in Immunology.

Пародонтит развивается из-за бактериального налета на зубах и сопровождается хроническим воспалением тканей, удерживающих зуб. По оценкам ученых, заболевание встречается примерно у 35–50 процентов взрослых. При этом воспаление может выходить за пределы полости рта: бактерии и их продукты способны проникать в кровоток и вызывать системные воспалительные реакции.

Материалы по теме:
Когда чистить зубы: до или после завтрака? Врач поставила точку в спорах
Когда чистить зубы: до или после завтрака?Врач поставила точку в спорах
28 июня 2025
Россияне вставляют себе зубы и увеличивают губы дома, чтобы сэкономить на врачах. Как это приводит к жутким последствиям?
Россияне вставляют себе зубы и увеличивают губы дома, чтобы сэкономить на врачах.Как это приводит к жутким последствиям?
25 августа 2023

Обзор исследований показал, что пародонтит связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, болезней легких, ревматоидного артрита, хронической болезни почек и болезни Альцгеймера. В ряде работ также отмечалась связь воспаления десен с инсультом, инфарктом и преждевременными родами. Ученые предполагают, что ключевую роль играют хроническое воспаление, нарушение иммунной регуляции и распространение бактерий из полости рта по организму.

Авторы подчеркивают, что пока не во всех случаях доказана прямая причинно-следственная связь. Однако накопленные данные показывают, что состояние десен может служить важным индикатором общего здоровья. Поэтому регулярная гигиена полости рта и своевременное лечение заболеваний десен могут быть важной частью профилактики системных болезней.

Ранее ученые выяснили, что природное соединение из кофейных зерен снижает воспаление тканей десен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев атаковал одну из самых мощных в мире газокомпрессорных станций на юге России. Минобороны раскрыло последствия ударов

    В российском курортном городе из-за атаки ВСУ загорелся многоэтажный жилой дом

    Орбан сообщил об угрозах украинцев его семье

    Мишустин уволил заместителя главы федерального ведомства

    Россиянам назвали способ бороться с чужим мусором в доме

    Малышева посоветовала занимающейся бурным сексом паре посетить психиатра

    В России включат вакцины от рака в программу ОМС

    Популярный симптом связали с риском тяжелых системных заболеваний

    На Западе высказались об изменении тактики Израиля против Ирана

    Дочь одержимой пластикой телезвезды ответила на критику внешности матери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok