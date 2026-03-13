Раскрыта причина отставки бывшего помощника Шойгу

«Ъ»: Бывший помощник секретаря Совбеза Коновальчик перешел на другую работу

Павел Коновальчик, бывший помощник секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, ушел в отставку, поскольку перешел на другую работу. Такую причину раскрыл «Коммерсантъ».

Как выяснил «Ъ», у Коновальчика случилось плановое повышение.

По данным других СМИ, экс-помощник Шойгу начнет работать в сфере «информационно-аналитического направления по обеспечению национальной безопасности государства». В пресс-службе Совбеза заверили, что Коновальчик является высококвалифицированным управленцем стратегического уровня.

До этого бойцы специальной военной операции (СВО) и генералы сочли справедливым задержание бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова по подозрению в создании преступного сообщества.

5 марта стало известно о задержании бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова по подозрению в создании преступного сообщества. В отношении него было возбуждено уголовное дело о взятках и растрате на основании материалов, собранных ФСБ, Следственным департаментом и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.