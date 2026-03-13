Раскрыта сложная борьба в Белом доме из-за войны с Ираном

Reuters: Помощники Трампа спорят о том, как и когда закончить войну с Ираном

Помощники президента США Дональда Трампа спорят о том, как и когда Вашингтону следует закончить войну с Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Сложная борьба внутри Белого дома приводит к переменчивым публичным заявлениям президента США Дональда Трампа о ходе войны с Ираном, пока его помощники спорят о том, когда и как объявить о победе», — говорится в публикации.

По словам собеседников агентства, некоторые чиновники и советники предупреждают Трампа, что резкий рост цен на нефть может иметь политические последствия для США, в то время как некоторые сторонники жесткой линии призывают президента продолжать боевые действия против Ирана.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США при планировании операции против Ирана недооценили готовность исламской республики блокировать Ормузский пролив. Анализ и прогнозы ведомств, которые были неотъемлемой частью процесса принятия решений в предыдущих администрациях, рассматривались Трампом лишь как второстепенные факторы.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.