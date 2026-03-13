США недооценили действия Ирана в конфликте

CNN: США недооценили готовность Ирана закрыть Ормузский пролив в ответ на удары

США при планировании операции против Ирана недооценили его готовность закрыть Ормузский пролив в ответ на удары американских и израильских военных. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Команда президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности не в полной мере учла потенциальные последствия того, что некоторые чиновники назвали наихудшим сценарием, с которым сейчас сталкивается администрация», — говорится в материале.

По данным телеканала, анализ и прогнозы ведомств, которые были неотъемлемой частью процесса принятия решений в предыдущих администрациях, рассматривались Трампом лишь как второстепенные факторы.

Предпочтение главы Белого дома опираться на узкий круг ближайших советников при принятии решений привело к тому, что межведомственные дебаты о потенциальных экономических последствиях возможного закрытия Ираном пролива в ответ на американо-израильские удары были отодвинуты на второй план.

Источники телеканала заявили, что министр финансов США Скотт Бессент и министр энергетики Крис Райт играли ключевую роль на всех этапах планирования и осуществления операции против Ирана.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) пообещал не допустить вывоза ни одного барреля нефти из Ближневосточного региона в США и другие западные страны. Иран выразил готовность блокировать перевозку ближневосточной нефти через Ормузский пролив на протяжении длительного периода времени

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.