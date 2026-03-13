Раскрыто истинное отношение Вэнса к операции против Ирана

Politico: Вице-президент США Вэнс скептически относился к ударам по Ирану

Вице-президент США Джей Ди Вэнс еще до принятия решения о начале ударов по Ирану высказывал скептическое отношение к идее военной операции против исламской республики. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

«Вэнс, который давно критикует вмешательство США в дела других стран, публично поддержал операцию Трампа в Иране. Однако представители Белого дома сообщили, что вице-президент выражал свое несогласие еще до начала операции», — говорится в статье.

Один из чиновников администрации президента США Дональда Трампа рассказал, что Вэнс «скептически настроен», «беспокоится о результатах» и «просто выступает против» войны с Ираном. Другой собеседник издания добавил, что роль вице-президента заключается в представлении главе государства и его администрации альтернативной точки зрения, однако «как только решение принято, тот полностью его поддерживает».

Ранее сообщалось, что лидеры стран «Большой семерки» в разговоре с Трампом призвали его закончить войну с Ираном. По данным портала Axios, лидеры G7 выразили серьезную обеспокоенность растущими экономическими последствиями конфликта на Ближнем Востоке.