14 марта 2026

Раскрыто настоящее имя Бэнкси

Reuters: Под псевдонимом Бэнкси скрывается британец Дэвид Джонс
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mike Blake / Reuters

Личность уличного анонимного художника Бэнкси установлена, под псевдонимом скрывается британец Робин Ганнингем, сменивший имя на Дэвид Джонс. Об этом свидетельствуют результаты расследования Reuters.

Отмечается, что Бэнкси является уроженцем Бристоля. Агентство проанализировало открытые документы, в том числе отчетность, которую вел бывший бухгалтер художника. Адвокат Бэнкси Марк Стивенс сообщил, что тот «не согласен со многими деталями», при этом подтверждать или опровергать выводы авторов материала не стал. Сам юрист призвал не публиковать расследование, указав, что потеря анонимности опасна для художника из-за многолетних угроз в его адрес.

В материале также отмечается, что вероятное имя Бэнкси впервые было названо еще в 2008 году.

Ранее Бэнкси пригрозили раскрытием личности и сроком до 10 лет тюрьмы за скандальный рисунок на стене Королевского суда в Лондоне.

