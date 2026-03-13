Раскрыты подробности о новом раунде переговоров по украинскому вопросу

РИАН: Турция рассчитывает принять переговоры по Украине в марте

Очередной раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта может состояться уже в марте. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник в беседе с РИА Новости.

По его данным, местом проведения переговоров может стать Турция. «Рассчитываем, что очень скоро [состоятся переговоры], в течение этого месяца», — сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в рамках переговоров по украинскому вопросу нужно решить несколько вопросов помимо территориального.